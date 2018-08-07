Политическое межсезонье Польши разрешится осенним обострением?

Варшава, , 04:18 — REGNUM Вторая половина лета для Польши — это так называемый «огуречный сезон», когда замедляется и затихает всякая активность, не исключая и политическую. Тем не менее, и на таком фоне то тут, то там случаются тревожные вспышки. Где беспокойно на польском политическом горизонте, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Приближающийся избирательный цикл, одной из важнейших составляющих которого будут выборы в Европарламент в конце мая 2019 года, может стать раундом новой политической игры между партией «Право и Справедливость» и польской так называемой «объединенной оппозицией».

Слабостью позиции и отсутствием внятной стратегии оппозиционеров до сих пор выигрышно подчеркивались сильные стороны правящей партии. И если на внутреннем фронте сильных противников у «Права и Справедливости» не просматривается, то действия Евросоюза по отношению к Польше могут многое изменить. Стабильность, достигнутая в последние годы правящей партией, может для многих польских «сверхлибералов» стать тем объектом нападок.

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