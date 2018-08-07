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Что мешает российско-японским отношениям?

Политика

Россия хочет открытого откровенного диалога с Японией

Что мешает российско-японским отношениям?
Иллюстрация: Mil.ru
Япония и Россия

Москва, 7 августа 2018, 03:08 — REGNUM  Встреча в формате «2+2», состоявшаяся в Москве между главами МИД и Минобороны России и Японии, заслуживает позитивной оценки. Тем не менее, вопросы, которые накопились в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являются препятствием для сугубо оптимистических ожиданий. Что является камнем преткновения для российско-японских отношений, пишет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Диалог министра обороны РФ Сергея Шойгу со своим японским коллегой Онодэра, по словам российского министра, получился откровенным и оставил надежду на продолжение обсуждения наиболее важных и острых вопросов. Помимо японской концепции «возвращения северных территорий», которая сильно мешает отношениям двух стран, в последнее время проявилась и еще одна проблема.

Токио активно участвует в создании и размещении глобальной американской системы ПРО, направленной против России и Китая. Предлог о «защите от ракетно-ядерного нападения КНДР» не выдерживает никакой критики, так же, как не имеет никакого логического обоснования американские системы ПРО, размещаемые в Восточной Европе, помимо угрозы в адрес России, разумеется. Хотя отношения с КНДР обязательно должны стать предметом продолжающегося российско-японского диалога.

Читайте статью Россия и Япония: поможет ли встреча министров «2 + 2»? и другие статьи Анатолия Кошкина об истории и современности отношений Москвы и Токио.

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