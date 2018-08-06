Шуму будет много: Слуцкий и Пол обсудили помощь Бутиной

Москва, , 16:08 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) не исключил проведения акций протеста в США в поддержку арестованной Марии Бутиной, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

«Может быть, проведем какую-то конкретную акцию в ее защиту в том числе, если Пол на это пойдет, с участием в том числе и российских парламентариев», — сообщил Слуцкий журналистам по итогам встречи с сенатором США Рэндом Полом.

В любом случае, заверил Слуцкий, предполагается задействовать весь арсенал парламентской дипломатии по скорейшему освобождению Бутиной.

«По крайней мере, шуму будет много, и, возможно, кое-кого заставит в Вашингтоне задуматься», — указал парламентарий.

При этом Слуцкий не стал уточнять, какого рода акции могут быть проведены.

«Какая акция — рано говорить, может быть, протестная акция. Нам сейчас важно, чтобы наши коллеги уточнили в Вашингтоне, что происходит с Бутиной, и заняли нашу позицию или близкую нашей позицию», — сказал глава комитета Госдумы.

При этом, заявил Слуцкий, сенатор «как человек конструктивный является нашим форвардом в планах по освобождению Бутиной».

В США арестованную Бутину обвиняют в том, что она способствовала организации встречи между президентами России и США и пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы.

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