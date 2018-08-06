Узбекистан и Таджикистан планируют совместно противостоять агрессорам

Ташкент, , 16:06 — REGNUM В рамках встречи глав государств Узбекистана и Таджикистана Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Ташкенте планируется подписание 23 новых документов, в том числе соглашение о совместном противостоянии внешней агрессии, сообщает 6 августа издание Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

Стороны планируют подписать также соглашения в сфере кинематографа, гидрометеослужбы и сохранения традиций. По словам источника, главы государств подпишут также соглашение о полной делимитации и демаркации границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля предстоящую встречу на высшем уровне обсудили председатели правительств Таджикистана и Узбекистана Кохир Расулзода и Абдулла Арипов. Встреча состоится 17−18 августа в Ташкенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Таджикистан готовятся к встрече на высшем уровне