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Узбекистан и Таджикистан планируют совместно противостоять агрессорам

Политика

Главы государств подпишут также соглашение о полной делимитации и демаркации границы

Ташкент, 6 августа 2018, 16:06 — REGNUM  В рамках встречи глав государств Узбекистана и Таджикистана Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Ташкенте планируется подписание 23 новых документов, в том числе соглашение о совместном противостоянии внешней агрессии, сообщает 6 августа издание Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

Стороны планируют подписать также соглашения в сфере кинематографа, гидрометеослужбы и сохранения традиций. По словам источника, главы государств подпишут также соглашение о полной делимитации и демаркации границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля предстоящую встречу на высшем уровне обсудили председатели правительств Таджикистана и Узбекистана Кохир Расулзода и Абдулла Арипов. Встреча состоится 17−18 августа в Ташкенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Таджикистан готовятся к встрече на высшем уровне

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Таджико-узбекские отношения
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