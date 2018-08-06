Трубадуры олигархии на службе у патриотов

Владимир Павленко, , 17:28 — REGNUM

Слушай: платить обязались черти

Мне оброк по самой моей смерти;

Лучшего б не надобно дохода,

Да есть на них недоимки за три года.

А. С. Пушкин

Из «Сказки о попе и работнике его Балде»

Есть аналитика и «аналитика». Первая — как она и называется, то из себя и представляет. Вторая — суть пропаганда. Нет, скорее, даже агитация, ибо монополией на пропаганду обладают хозяева правил игры, которые, решив задачу формирования системы смыслов, спускают с цепи своих эпигонов, таскающих им «каштаны из огня». Кто-то из этих эпигонов по убеждению этим занимается, из любви к искусству, а кто-то — по принуждению. Кто и как именно, судить не берусь — свечку не держал, а гадать на кофейной гуще не хочется. Бесперспективное занятие. Тут знать надо, а не гадать. Вот узнаем — тогда и расскажем. Хотя догадаться можно. Да и разница между первым и вторым непринципиальная — как между глупостью и предательством в известной думской речи известного думского деятеля времен предраспада Империи: мотивы разные, результат один и тот же.

Все бы хорошо у эпигонов, да только они в своем раже порой забываются. Как глухарь на току, что охотничьего выстрела не слышит. И начинают, опровергая законы формальной логики, сами с собой прилюдно спорить, обнаруживая и засвечивая и факт эпигонства, и кое какие еще деликатные подробности. Недаром говорят мудрые люди, что лгать без необходимости не следует, лучше говорить правду, иначе и не вспомнишь, кому и что именно говорил, а так недалеко и до прокола («А ведь это провал», — подумал Штирлиц).

Вот один такой эпигон ратует, громко так, с дублированием слово в слово, вопреки нормам поведения в информационной сфере, материала с одного сайта на другом, за «семейный подряд» при управлении государством. Дескать, власть «влиятельным» семьям нужно передать, и они-де страну не бросят и будут ее тянуть, ведь это теперь станет их вотчиной, сиречь, собственностью. Вместе с нами, холопами, в ней проживающими. (Как Николай II при всероссийской переписи населения 1897 г. на вопрос о роде занятий отвечал, что он «Хозяин Земли Русской»).

Далее этот же персонаж, прикрывающийся «народным» происхождением, подвизается на ниве борьбы за пенсионную «реформу». То есть «держим нить» нашего анализа: те самые «семьи», что рвутся в новые «хозяева земли русской», — они, следовательно, за экспроприацию доходов у будущих пенсионеров. А заодно и за то, чтобы стравить с ними пенсионеров нынешних, в логике «разделяй — и властвуй». Будь наш эпигон САМ, никогда бы он на эти «ножницы» не повелся; а вот сочетание кредо «всегда» с «рекрутируемостью» в качестве эпигона или «литературного раба» — вернейший «разведпризнак», если не обязательств, то зависимости. Поэтому он взял — и отсемафорил, что он «за реформу» («не референдумное это дело»).

После всего этого наш персонаж идет дальше и начинает доказывать, что и правительство нынешнее трогать нельзя. Ибо ни «настоящих патриотов» у нас в стране вместо этих либералов не имеется (критерии патриотизма, правда, не разъясняются), ни идеологию с властью перемешивать не нужно, ни «поперек батьки Трампа в пекло» — ни-ни! Не поймут этого те, кто нам все эти «реформаторские» нововведения — пенсионные и иные — заказали. А без них, то есть без правящих семей, мы, оказывается, никто, хотя вроде бы и «встали с колен», но только понарошку. И если нас взять и по-настоящему «прессануть», а тем более «ущучить», то несостоявшиеся «патриоты-непрофессионалы» в дырявом пальто будут пенсии себе лично выпрашивать уже у оккупационной администрации. («Рус, сдавайся, комиссары тебя предали, а у нас тебя ожидает сытный гуляш»).

И так все убедительно, даже с пошаговой таблицей будущих кадровых назначений, как будто прямо из госдепа прислали и лично вручили.

Логика рассуждений столь же понятная, сколь и презренная. Во-первых, некто из гостей, точнее гостий одного из недавних форумов может и дальше сотрясать воздух насчет обязательности условий «игры по правилам». Но это, вопреки камланиям эпигонов, никак не влияет на продолжающуюся массированную продажу «трежерей», идущую строго вразрез с ее, гостьи, рекомендациями. Но на этот счет если что в СМИ и появляется, то только утечки о позорном содержании этих рекомендаций, принять которые в состоянии одни лишь завзятые компрадоры, радостно берущие «под козырек». Ну, то есть, они это сделать готовы, но почему-то не совсем делают: не накапливают «трежери», а их сбрасывают. Когнитивный диссонанс у них? Или все проще, и «рычаги управления» этими компрадорами уже переключены извне внутрь? И «заграница им уже не поможет» — была, да сплыла?..

Помнится, В. И. Ленин в полемике с одним таким же отжившим свой политический век эпигоном, обсуждая значение Великого Октября, задавался риторическим вопросом, не могли ли мы в России восполнить «пробел в цивилизованности» тем, чтобы кое-кого из хозяев-компрадоров «прогнать» прочь? Это, конечно, был такой показательный полемический прием, ибо «командные высоты» были уже в руках, а компрадоры — кто не прогнан, тот трудился «буржуазным спецом». Многие, кстати, этим перевоспитались… (Вот здесь об этом: http://revolucia.ru/lenin45 378 .html).

И не потому ли сегодня паленая агентура, рассчитывающая на «заграницу», но брошенная тамошними хозяевами и предавшаяся в связи с этим форменной панике, начинает выполнять уже другие, противоположные внешним, установки? Жить и кушать-то и дальше хочется не хуже, чем прежде, а перевербованный неофит, что ни говори, — это страшная сила. Страшнее красоты.

С этого момента логика эпигонов о «маргинальности» патриотизма начинает не просто хромать, а натурально рассыпается и дискредитирует ее «феноменальных» обладателей: по ней получается, что «маргиналы» у нас засели так высоко, что на них «оттуда» уже и управы не находится. А если она и отыскивается, то проклятый «товарищ Трамп» раскрутиться ей мешает…

Но логичная мысль о том, что может это тогда уже и не маргиналы, а самый что ни на есть «мейнстрим», а маргиналов следует искать как раз в «штабах» и «семейных» офисах новоиспеченных «хозяев земли русской», нашего героя даже не посещает. То есть, может быть, конечно, она иногда к нему и приходит, но всякий раз, не застав никого дома, витиевато выражаясь, отбывает восвояси. Или он сам ее прогоняет, выражаясь еще хлеще.

Во-вторых, эпигонство выдает еще одна эпигонская мысль: что будто бы «социалистический хрен» не слаще «капиталистической редьки». Здесь одно из двух. Или мы, находясь в XXI веке, осознаем, что план, вместе с Госпланом (или, на китайский манер, Государственным комитетом по развитию и реформе) — это стратегия, а рынок с его гайдароподобным «саморегулированием» — тактика, то есть две стороны одной системы, в которой рынок подчиняется плану. Или отползаем в век XIX, делая «умный» вид, будто бы нам неведом не только великий советский опыт, перевернувший ход мировой истории (иначе пресловутый «новый мировой порядок» давно бы уже не был конспирологией), но хотя бы и фабианское кейнсианство.

Словом, эпигоны, чревовещающие «в собственном соку», даже «типа не в курсе», что социализмов не один, а два. Первый — компрадорский, троцкистско-власовский, второй — настоящий, сталинский, тесно переплетенный с патриотизмом.

Но мы-то, в отличие от них, отдаем себе отчет в том, что подкапываясь под социализм, эпигоны двурушничают, ибо то, под что они подкапываются, — суть как раз троцкизм и власовщина, который — левая рука, управляемая той же самой головой, что и правая, продвигающая капиталистический либерализм. Троцкие и Власовы — да, до добра не доведут, а вот опыт социальной политики сталинского образца никакого адекватного анализа у эпигонов не встречает, они его обходят, будто бы его и не бывало. Ибо крыть нечем, ведь он и сегодня кое-где успешно работает; только недавно в Китае, например, в очередной раз снизили цены на бензин, что очень показательно на фоне наших горе-распорядителей, за которых эпигоны стоят горой.

Коррективы в эту свою твердолобость, правда, они тоже слегка вносят, фильтруя заявляемую позицию, пусть и осторожно. Раньше бы просто обгадили за упоминание советского опыта, как та эпическая «англичанка». Сейчас же наукообразно выкручиваются, пытаясь «подвешенным языком» затащить общественность в схоластические дебри.

Какова «мораль сей басни»? Очень простая. Помните, мы связывали самозваные семьи «хозяев земли русской» с пенсионной «реформой», ибо эта ненасытная саранча, отпрыскам которой, выражаясь словами писательницы Елены Чудиновой, «не в кого не быть вором», не может не стремиться пожрать все без остатка?

Так вот, доведем анализ до конца. Те же самые семейные клановые «хозяева» через своих эпигонов сообщают нам, что они сделают все, чтобы подлинного «вставания с колен» не произошло. От слова совсем. Симптоматика этой «гнили в державе датской» — здесь, и она очень показательная: https://www.geopolitica.ru/article/shestaya-kolonna-smykaetsya-s-pyatoy

И на этом фоне абсолютным диссонансом выглядят эпигонские отсылки к новому «общественному договору». Эпигону следует определиться. Или власть «семей» — и какой тогда такой «договор» в сословном обществе? Между феодалами и крепостными что ли? Или между «вассал моего вассала — не мой вассал» и тотальной Кущевкой, то есть между понятиями и беспределом?

Из народного анекдота: «— Все воруете и воруете, как не стыдно? О людях бы подумали. — Да-да, вы правы, шеф! И людишек не помешало бы, душ хотя бы по триста»…

Так ли далеко это от истины? И анекдот ли вообще?

Или если действительно договор — то с кардинальным переформатированием политической системы, которое, да, назрело. И давно уже перезрело. Но если договор — какие тогда такие «семьи»? Вы, как в том неполиткорректном анекдоте, как говорится, определитесь: либо крест снимите, либо трусы наденьте.

Особенно этот выбор между крестом и трусами важен, учитывая то пикантное обстоятельство, что именно олигархические семьи и правят «за бугром», это ни для кого не секрет. И если они закрепятся у власти и здесь тоже, то только в связке с тамошними. В качестве неизменных и бессрочных компрадорских «младших партнеров». Полицаями при оккупантах. Транснациональные субъекты, о влиянии которых предупреждает Андрей Фурсов, они потому и «транснациональные», что от забугорных метрополий ниточки тянутся на нашу автохтонную периферию, где они работают не иначе, как вахтовым методом. Причем даже не только в силу известного феномена «счетократии», описанного покойным Бжезинским на примере 500 млрд российской элиты, лежащих в западных банках. Но и по внутреннему психологическому строю профессиональных потребителей, какими бы «материями» — возвышенными или низменными — они ни прикрывались.

Еще раз: управляющие центры в сетевых транснациональных иерархиях — они все либо на Западе, либо в подкаблучных Западу странах и организациях. Поэтому взывать в таких условиях к «семейной» государственной организации — с этого начинали — это либо глупость, либо измена. Сильной по-настоящему наша страна станет только тогда, когда обрубит эти, опоясывающие мир, горизонтали сетей, подавив их строгой и жесткой государственной иерархией. Но тогда, само собой, умрет и семейственное начало во внутренней политике, а в мире оно очень сильно поколеблется. Как в 1917 году.

Словом, «не надо ждать милостей от Трампа» и тем более пудрить мозги на эту тему, отчаянно промывая их согражданам. «Взять эти милости» по праву не эпигонов, а настоящих хозяев — «наша задача».

И вдогонку — к вопросу об уровне квалификации подобной «аналитики» и «аналитиков». Кто-нибудь приведет хотя бы один пример за четверть века, начиная с расстрела Дома Советов, чтобы известный думский персонаж, начинавший полет своей политической фантазии с «каждой бабе по мужику, каждому мужику — по бутылке водки», садился в лужу, не попадая в резонанс с «генеральной линией»? Не было такого, ибо он колебался вместе с ней, хорошо зная — не гадая, а именно наперед зная, в чем она сегодня заключается. Поэтому так успешно по сей день и флюгерит. Так вот он — против «реформы».

И не только он такой, наметились и другие, не менее осведомленные. Кто поумнее, сам в сторонку отодвигается, чтобы обломками не придавило, кого-то намеренно отодвигают, сохраняя в обойме с прицелом на «зачистку поляны»… Ну и какие еще нужны аналитические умствования?