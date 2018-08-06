Будапешт, , 15:58 — REGNUM Детские сады Венгрии перейдут на «патриотические» учебные программы согласно распоряжению правительства Виктора Орбана, передает немецкий телеканал N-TV 6 августа.

Основной воспитания в дошкольных учреждениях станут национальное осознание идентичности, христианские культурные ценности, любовь к родине и привязанность к семье, говорится в указе властей. В соответствии с возрастными требованиями для детей от 3 до 7 лет, в садах будут преподаваться традиционные венгерские басни, стихи и песни.

Патриотическое воспитание уже несколько лет назад введено в начальную и среднюю школу. Конституция 2012 года закрепляет христианство и нацию как ключевые ценности венгерского народа.

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