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Гройсман предложил украинцам срочно стать «энергоэффективными»

Политика

Премьер-министр также заявил, что украинское государство намерено увеличивать добычу газа

Киев, 6 августа 2018, 15:51 — REGNUM  Жителям Украины следует сократить потребление природного газа, чтобы не покупать его у Москвы. Об этом в своём Facebook написал украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой страной, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то ещё. Для того, чтобы этого достичь, следует потреблять столько газа, сколько мы добываем», — подчеркнул он.

Кроме того, премьер-министр заявил, что украинское государство намерено увеличивать добычу газа и «повышать энергоэффективность» в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гройсман заявил, что правительство Украины занимается только тем, чтобы повысить среднюю зарплату населения, так как это главная задача кабинета министров.

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Социально-экономический кризис на Украине
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