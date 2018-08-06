Министр лицемерия Омелян и безграничное терпение граждан Украины

Киев, , 15:49 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в понедельник, 8 августа, заявил, что правительство рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией. Формально он говорил только о поездах до Москвы, но по сути это одно и то же.

Интересно, что вопрос, на который отвечал министр, звучал так: поскольку поезда до Москвы — самые прибыльные на Украине, то не планируете ли вы увеличить их количество?

Автор вопроса, похоже, руководствовался экономической логикой. В России работает более 4 миллионов граждан Украины. Время от времени им нужно ездить с работы домой и обратно. При этом авиасообщение закрыто, а значительная часть поездов отменена. Правительство лишает бюджет денег и создает гражданам неудобства.

Но экономика министра не интересует. Как не интересует она и его коллег по правительству. Если нужны личные доходы — можно осваивать бюджеты или кредиты. Задачи настроить экономику так, чтобы она работала в плюс, не стоит и никогда не стояло.

О фантазийной «войне с Россией» речь тоже не идет. Какая война, когда товарооборот растет, а первое лицо украинского государства занимается бизнесом в России? Есть лишь отдельные лицемерно-фрагментарные вылазки. Чаще всего — на уровне слов. Громче всех Россию не любят, как известно, во Львове. Но парадоксальным образом именно львовский поезд остается в расписании.

В 2019 году Украину ждут и парламентские, и президентские выборы. Подготовка уже идет. Майданные политики спешат застолбить за собой места главных борцов с врагом. Конкурируют они не за голоса избирателей, а друг с другом. Останавливаться нельзя, могут опередить. Усиливать антимосковский напор считается более актуальным, чем ремонтировать инфраструктуру (90% дорог не соответствуют нормам). Разбавлять пропаганду можно сказками о грядущем гиперлупе и «пяти новых аэропортах в год».

Если майданное правительство будет оставаться у власти, рано или поздно поезда в Россию действительно отменят. Градус пропаганды должен повышаться. Но что это изменит? Да ничего. Достойно оплачиваемой работы на Украине все равно нет. «Благодаря» майдану экономика страны одновременно страдает от нехватки рабочих мест и от нехватки рабочих рук. Но «из патриотизма» никто не останется. Поедут автобусами — или через Белоруссию.

На Украине сложился уникальный политический климат. Правительство страны не отвечает за слова и не соотносит слова с делами. Граждане, которым за четыре года вставили не один десяток палок в колеса, с безграничным терпением воспринимают государство как неизбежного вредителя. Если считать политизированностью способность защищать свои реальные права и интересы, то граждане Украины — самое неполитизированное общество в мировой истории. Украинский «политикум» совершенно незалежен от собственного народа. И вероятность переизбрания (плюс-минус несколько лиц) этой же власти с нынешним нулевым рейтингом близка к стопроцентной.