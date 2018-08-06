Минфин Таджикистана: мы выплачиваем взносы ООН

Душанбе, , 15:49 — REGNUM У Таджикистана нет задолженностей по взносам перед ООН. Об этом сообщил министр финансов страны Файзиддин Каххорзода, пишет сегодня, 6 августа, «Авеста».

По данным главы финансового ведомства, в 2018 году размер взноса Таджикистана составляет 22 млн сомони или свыше $2,3 млн. Из них 15,4 млн сомони ($1,6 млн) на сегодня уже выплачены. Слухи о лишении страны права голоса в ООН из-за задолженностей по выплате взносов Каххорзода опроверг.

Напомним, что в конце июля 2018 года о «тревожной финансовой ситуации» в Организации объединенных наций из-за несвоевременной уплаты взносов государствами-членами заявил её генеральный секретарь Антониу Гутерреш:

«Наш денежный поток никогда не был таким низким в начале календарного года. Также наблюдается более широкая тенденция: у нас заканчиваются деньги раньше, и мы испытываем нехватку бюджета всё дольше».