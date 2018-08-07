Россия и США: возможен ли выход из тупика «дела о выборах»

Москва, , 01:27 — REGNUM История о «российском вмешательстве» в американские выборы вот уже некоторое время является фактором, портящим американо-российские отношения. Почему, несмотря на успокаивающие рассуждения российских СМИ, ситуация весьма серьезна и какие меры может принять в ней Россия, пишет обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Те круги в США и Европе, которым особенно выгодно выводить Россию в качестве «всемирного врага», с удовольствием обсуждают «российское вмешательство» в американские дела. Понятно, что во многом эта атака направлена не столько на Россию, сколько на президента США, но России от этого не многим легче. Вполне возможно, что момент, когда официальная позиция российской дипломатии и СМИ была сосредоточена на отстаивании позиции «никаких доказательств не существует», должен остаться в прошлом.

Преодолеть создавшееся положение могла бы мощная контратака России, возможно, поддержанная и другими странами, в чьи внутренние дела беспардонно вмешивались США на протяжении долгих лет. И вот тут доказательств вполне хватает и все они на поверхности. Что можно было бы припомнить США?

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