Владимирский губернатор включил в список возможных сенаторов сотрудника ФСБ

Владимир, , 15:31 — REGNUM Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, которая баллотируется на новый срок от партии «Единая Россия», представила свою тройку кандидатов на пост члена Совета Федерации. Список был опубликован на сайте избиркома 6 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В число кандидатов вошли сотрудник ФСБ Сергей Мартынов, ныне прикомандированный к Совету Федерации в качестве главы аппарата, директор владимирского филиала РАНХиГС при президенте РФ Вячеслав Картухин и директор владимирского филиала Финансового университета при правительстве РФ Наталья Юдина.

Ранее сообщалось, что, вероятней всего, сенатором станет Сергей Мартынов. При этом, согласно законодательству, назначенный сенатором от региона человек должен прожить в области не менее пяти лет. Однако это требование не распространяется на людей, имеющих воинское звание высшего офицерского состава.

Напомним, что имя нового сенатора от исполнительной власти Владимирской области будет известно после 9 сентября, когда пройдут выборы губернатора. Всего на пост претендуют пять человек. Сейчас сенатором является справедливоросс Антон Беляков, который был назначен на этот пост Светланой Орловой в результате договоренности.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять кандидатов продолжат борьбу за место владимирского губернатора