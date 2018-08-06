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«Так многие говорят...» — конгрессмен усомнился в интеллекте Трампа

Политика

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«Так многие говорят...» — конгрессмен усомнился в интеллекте Трампа
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Вашингтон, 6 августа 2018, 15:38 — REGNUM  «Тупейшим» в истории президентом назвал Дональда Трампа со слов «многих» конгрессмен Хаким Джеффрис, председатель комитета по демократической политике и коммуникациям.

В своем твиттере Джеффрис отреагировал на заявление Трампа в адрес баскетболиста Джеймса Леброна, который ранее подверг президента критике. В ответ Трамп сыронизировал, что на фоне «самого тупого человека на телевидении» даже Леброн выглядел умным.

«Еще одно невежественное заявление от тупейшего человека, который когда-либо занимал Овальный кабинет (многие люди говорят)», — написал Джеффрис.

В сообщении Джеффрис также подчеркнул, что борется за снижение цен в здравоохранении и борьбу с коррупцией.

«Страховые взносы и сопутствующие выплаты стремительно растут, — также заявил конгрессмен. — Этот парень (так называемый президент) вернулся в отпуск. Снова. И у него хватило наглости критиковать трудовую этику Обамы?»

Как сообщало ИА REGNUM, Леброн заявил, что Трамп использует национальный спорт для разделения американцев

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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