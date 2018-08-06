Президент Венесуэлы мобилизует своих сторонников на митинг

Каракас, , 15:34 — REGNUM На 6 августа в Каракасе запланирована массовая демонстрация в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ставшего мишенью неудачного покушения. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Начало мероприятия запланировано на 10 часов по местному времени (17:00 мск). Демонстранты пройдут от площади Морелос до президентского дворца Мирафлорес. Ожидается участие тысяч людей.

«Никогда еще суверенитет страны не подвергался такой угрозе, как в нынешнее время, и никогда его не защищали, как сегодня. Поэтому мы подтверждаем нашу твердую волю к свободе и движению вперед под руководством президента Мадуро», — заявила Национальная учредительная ассамблея Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа на президента Мадуро было совершено покушение с помощью двух дронов, нагруженных взрывчаткой. Президент возложил ответственность за нападение на США и Колумбию.

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