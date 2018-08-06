Понедельник, 6 Августа 2018 года
16:13:17 МСК

В Киеве выразили недовольство поездкой Путина в Крым

Политика

Поездка российского президента названа «несогласованной»

В Киеве выразили недовольство поездкой Путина в Крым
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крым

Киев, 6 августа 2018, 15:26 — REGNUM  Министерство иностранных дел Украины выразило свое несогласие с тем, что президент России Владимир Путин посетил Крым. Соответствующее сообщение распространила 6 августа пресс-служба ведомства.

Визит является «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

По мнению киевских чиновников, поездка Путина «на временно оккупированную территорию» была несогласованной.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признавать юрисдикцию Киева после совершенного там антиконституционного переворота. Полуостров стал частью России после всенародного референдума, на котором более 95% жителей высказались за выход из состава Украины и присоединение к РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин внес принятие Крыма в Российскую империю в список памятных дат России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить