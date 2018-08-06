«Все члены Совбеза ООН, кроме США, готовы смягчить санкции против КНДР»

Москва, , 17:50 — REGNUM Северная Корея права в своих надеждах на то, что её уступки будут вознаграждены ослаблением совершенно удушающего санкционного режима, считает профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Пхеньян призвал США снять санкции в ответ на «добрые намерения», которые он продемонстрировал.

«Как всегда, дьявол таится в деталях, — сказал Ланьков. — Нет ни абсолютно правых, ни абсолютно виноватых. Дело в том, что Северная Корея совершенно права в своих надеждах на то, что её уступки будут вознаграждены ослаблением санкционного режима, который сейчас является совершенно удушающим. Фактически санкции, принятые в декабре прошлого года по инициативе США, но и при полной поддержке Китая, не слишком отличаются от эмбарго».

В настоящее время, по мнению Ланькова, Северной Корее фактически запрещено торговать той продукцией, которая имеет хоть какие-то шансы быть проданной с прибылью на мировом рынке.

«КНДР говорит, что её уступки, пусть и частичные, должны частично же вознаграждаться уступками со стороны США, — сказал Ланьков. — Однако надо иметь ввиду, что речь идёт не о санкциях, введённых США, а о санкциях, введённых Совбезом ООН. Однако сейчас все остальные члены Совбеза ООН в принципе не возражают против смягчения санкций. Жёсткую позицию занимают только США».

Напомним, как стало известно 6 августа из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи, Пхеньян призвал США снять санкции в ответ на «добрые намерения», которые продемонстрировала КНДР, когда прекратила ядерные испытания и передала останки погибших в Корейской войне американских военных.

Северная Корея упрекает США за действия, противоречащие плану улучшения двусторонних отношений, и напоминает, что санкции не укрепляют дружбу между двумя странами.