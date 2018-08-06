Путин выразил соболезнования руководству и народу Индонезии

Москва, , 15:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Виодо в связи с гибелью 91 человека в результате землетрясения, произошедшего в Индонезии 5 августа. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными сильным землетрясением на острове Ломбок», — говорится в тексте телеграммы российского лидера.

Также Владимир Путин попросил Джоко Виодо передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Индонезии заявил, что на острове Ломбок, где 5 августа произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла, зафиксировано более 130 повторных толчков.

Читайте также: В Индонезии зафиксировали более 100 повторных толчков