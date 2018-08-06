Во владимирское заксобрание смогут пройти семь партий

Владимир, , 15:11 — REGNUM Списки семи партий зарегистрированы на выборах в Законодательное собрание Владимирской области. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба регионального избиркома. Всего документы для регистрации подавали десять партий.

В регистрации было отказано партиям «Родина», «Народ против коррупции» и «Коммунисты России». В двух первых случаях отказ объяснили отсутствием необходимых документов. Коммунистическую партию избирком не зарегистрировал из-за того, что более 10% подписей избирателей, поставленный в поддержку партии, оказались недействительными.

Таким образом, в выборах депутатов регионального заксобрания примут участие партии «Единая России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», Коммунистическая партия социальной справедливости, «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Всего по единому округу зарегистрированы 362 человека. Еще 74 кандидата претендуют на победу в 19 одномандатных округах.

Выборы депутатов заксобрания состоятся 9 сентября. В этот же день пройдут выборы губернатора Владимирской области. Избирком зарегистрировал пятерых кандидатов.