Сенатор из США пригласил членов Совета Федерации посетить его страну

Москва, , 15:11 — REGNUM Члены российского Совета Федерации должны непременно посетить Вашингтон, чтобы установить более тесные отношения со своими американскими коллегами, заявил 6 августа член Сената Конгресса США Рэнд Пол на встрече в Москве.

«Мы пригласили членов Комитета по международным делам приехать в США, чтобы провести встречу в Вашингтоне», — приводит его слова «Парламентская газета».

По его словам, состоявшаяся встреча в Москве стала отличным началом для диалога парламентариев двух стран, и его необходимо развивать дальше.

В свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев пояснил, что «господину Полу предстоит обсудить эти идеи со своими коллегами по возвращении в Вашингтон».

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