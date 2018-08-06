Стивену Сигалу очертили круг задач на посту спецпредставителя МИД РФ

Москва, , 15:09 — REGNUM В должности специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия деятельность известного актёра, кинопродюсера и музыканта Стивена Сигала будет направлена на укрепление прямых контактов, взаимопонимание и доверие между народами России и США. Об этом ИА REGNUM 6 августа заявили в департаменте информации и печати МИД России.

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Также спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки.

«Предполагается, что в новом качестве Стивен Сигал будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнёрами», — добавили в дипломатическом ведомстве, пожелав новому назначенцу успехов в предстоящей работе.

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Как сообщало ИА REGNUM, американский актер Стивен Сигал, с 2016 года получивший гражданство РФ, 4 августа был назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Как заявил сам актёр, у него всегда были «очень сильные стремления» сделать отношения между США и Россией лучше, а теперь в новой должности он сможет работать в этом направлении официально.

Добавим, что должность спецпредставителя на общественных началах не предусматривает материального вознаграждения.

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