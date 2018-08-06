Эксперт о выборах на Украине: «Мы не преодолели олигархический феодализм»

Киев, , 14:57 — REGNUM На Украине политики вынуждены тратить большие деньги на выборы, поскольку в стране нет идеологических политических сил. Об этом 6 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил эксперт Международного института демократий Евгений Дикий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Центральная избирательная комиссия Украины запросила на выборы президента и парламента в 2019 году около 4,3 миллиарда гривен (177 млн долл.). В частности, на президентскую кампанию хотят потратить больше средств — 2,3 млрд гривен, на выборы парламента — 1,9 млрд грн., остальное уйдет на местные выборы. При этом, по оценкам экспертов, в среднем кандидат, который претендует на пост президента, должен будет потратить на предвыборную кампанию порядка $100 млн.

«В стране нет политики. В любой западной стране нет нужды столько тратить на рекламу. Там известно, на какой платформе стоят основные кандидаты. Если, к примеру, баллотируется республиканец, значит, человек будет за свободный оборот оружия, за свободу медиа, за поддержку военно-промышленного комплекса, за поддержку больших корпораций. Если кто-то баллотируется от демократов, также известен блок их действий. У нас — нет, у нас соревнуются телевизионные картинки. У нас соревнуются образы кандидатов, а не политические платформы… Вы понимаете, что шоу стоит дорого. В данном случае идет соревнование среди постановщиков шоу», — сказал Дикий.

По его словам, Украина в этом плане до сих пор находится в состоянии «олигархического феодализма».

«Мы до сих пор не преодолели собственный олигархический феодализм. Соревнование происходит не между кандидатами, а между финансово-олигархическими кланами, которые делают ставки на кандидатов. Это соревнование собственников больших денег между собой», — пояснил Дикий.

При этом эксперт считает, что сегодня на Украине избирательные кампании в целом проходят «открыто и честно».

«С одной стороны, у нас результат выборов определяется исходя из того, за кого проголосуют люди. Это то, что мы добыли достаточно дорогой ценой за две революции… За это заплачено кровью, и это факт. Когда мы с вами рассуждаем о том, кто будет президентом, никто даже не говорит о том, что кому-то «нарисуют» результат. Речь идет о рейтингах, о соцопросах, о том, кто чем зацепит избирателя», — подытожил Дикий.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы, а осенью 2019 г. — очередные парламентские.