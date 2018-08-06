The Hill Reporter: Медведчук связан с влиятельными американскими кругами

Киев, , 14:39 — REGNUM Влиятельное вашингтонское издание The Hill Reporter опубликовало большую статью, посвященную украинским связям политтехнолога Пола Манафорта и бывшего юриста президента США Трампа Майкла Коэна.

В ней, в частности, много внимания уделено персоне украинского политика и общественного деятеля Виктора Медведчука, истории его взаимоотношений с Леонидом Кучмой, а также с влиятельными американскими кругами, где обсуждались отношения в треугольнике «Украина — США — Россия».

«Медведчук стал очень близок ко второму номеру Путина, российскому премьеру Дмитрию Медведеву. Однако он даже ближе к самому Путину, который является крестным отцом его с Марченко дочери (крестная мать — жена Медведева)», — пишет The Hill Reporter.

При этом надо отметить, что даже такое влиятельное и опытное издание не сумело избежать откровенных ошибок, передергиваний и демонизации Медведчука, обвиняя его в якобы сотрудничестве с режимом Януковича.

«Путин выдвигал Медведчука на ведущие роли в украинской политике. В этих ролях Медведчук помогал Януковичу, работал над сменой курса Украины в сторону от Запада к России и играл важную роль как переговорщик, который выступал «от имени» Украины во всех крупных спорах с Россией по всем вопросам, от газовых контрактов до нынешней войны», — утверждает The Hill Reporter, «забыв» указать, что при Януковиче Медведчук никаких государственных постов не занимал, а его организация «Украинский выбор» за критику прозападного курса Украины была в немилости у чиновников беглого экс-президента Украины.

В то же время The Hill Reporter напоминает, что Медведчук был одним из первых официальных лиц, на которых правительство США наложило санкции в 2014 году.

По информации издания, «Манафорт совершил не менее 19 поездок в Киев за 20 месяцев после свержения Януковича, очевидно, его партнером был Медведчук».

Комментируя в интервью Deutsche Welle наложенные на него санкции, сам Медведчук обращал внимание на то, что США никак не объяснили причину этих санкций.

«Если вы хотите знать, что официально указано в тех документах, в результате которых я эти санкции получил, там написано о том, что господин Медведчук возглавлял Общественное движение «Украинский выбор», которое отстаивало идею федерализации Украины. Ну, видимо, те, кто писал, забыли о том, что они живут тоже в федеративной системе координат. Ведь Соединенные Штаты являются федерацией. Дальше ― господин Медведчук является личным близким другом президента Российской Федерации Путина и помогал Януковичу осуществлять подобные связи. Вот примерно то, что написали в этих санкциях. Ну, абсурд, глупость, но этот абсурд и глупость нельзя ни обжаловать, ни этому противостоять. Поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь. Ну, есть санкции, ну, конечно, это нехорошо, ну, нормально ― отношение и оценка моей деятельности Соединенными Штатами Америки», — сказал Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в США продолжается судебный процесс над Полом Манафортом. Это дело является частью расследования спецпрокурора департамента юстиции США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Манафорту, в частности, предъявлено обвинение в отмывании средств, которые он получил, работая на Украине. В ходе процесса следственная группа спецпрокурора Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали работы на Украине Манафорта.