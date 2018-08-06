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Предложение закрыть ж/д сообщение между РФ и Украиной вызвало вопросы в ГД

Политика

Таким решением украинские власти навредят только своей стране и своим гражданам, уверен депутат Госдумы

Предложение закрыть ж/д сообщение между РФ и Украиной вызвало вопросы в ГД
Винсент Ван Гог. Железная дорога. 1887

Москва, 6 августа 2018, 14:51 — REGNUM  Блокировка железнодорожного сообщения между РФ и Украиной ударит по украинской экономике, промышленности и гражданам. Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Такое решение вызывает сразу несколько вопросов.

«Как Украина намерена доставлять уголь: топливо идёт из России? Откуда украинские железнодорожники будут брать деньги? Российские рейсы самые прибыльные. Сколько гастарбайтеров на доедет до России, из которой они шлют на родину миллиарды долларов?», — отмечает Никонов.

Если Украина примет решение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, то этим навредит только себе, уверен депутат.

«Назло бабушке отморозим уши. Впрочем, не в первый раз», — подчеркнул Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Украины рассматривают возможность прекратить железнодорожное сообщение с РФ, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В частности, украинское правительство изучает возможность полностью закрыть железную дорогу из Москвы в города Украины.

Читайте развитие сюжета: Предложение закрыть ж/д сообщение между РФ и Украиной объяснили выборами

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