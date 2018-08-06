Как Брюссель ответит Вашингтону на возобновление санкций против Ирана?

Москва, , 14:35 — REGNUM Восстановление Америкой санкций против Ирана покажет, что ЕС может противопоставить США, считает политолог Михаил Ремизов. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что с 7 августа Вашингтон намерен ввести санкции против Ирана.

«Если США всерьёз вознамерятся держать эмбарго против иранской нефти, это закономерно скажется на мировом рынке углеводородов, — отметил Ремизов. — Соответственно, возрастает заинтересованность (США — прим. ИА REGNUM ) компенсировать этот эффект давлением на Саудовскую Аравию и РФ для того, чтобы эти страны увеличили предложение на рынке. Это одна интрига».

Другая интрига, по словам Ремизова, связана с тем, смогут ли европейские государства и политики противопоставить что-нибудь американским экстерриториальным санкциям, согласно которым не только американским компаниям, но и европейскому бизнесу запрещается сотрудничать с иранскими партнёрами и рассчитываться с ними в долларах.

«До сей поры США удавалось продавливать свою волю, а крупные компании — и европейские, и китайские — уступали, платили штрафы лишь бы не подвергаться риску ограничения долларовых расчётов, — сказал Ремизов. — В том, что касается объёма рынков, положение Штатов и ЕС относительно симметрично, а вот в том, что касается гегемонии в глобальной финансовой системе, — здесь Штаты обладают монополией. Экстерриториальные санкции остаются эффективными в отношении крупного европейского бизнеса. Но европейские политики, даже не производящие впечатление сильных лидеров, понимают, что это серьёзный вызов. Что они могут противопоставить экономическому империализму? Иранская история это покажет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам госсекретаря США Майка Помпео, Соединённые Штаты Америки намерены строго соблюдать санкционный режим против Ирана до тех пор, пока Тегеран не сменит свой курс.

В свою очередь, главы внешнеполитических ведомств ряда стран ЕС заявили, что Евросоюз «глубоко сожалеет» о решении США ввести с 7 августа санкции против Ирана, в связи с чем в силу вступает закон о защите европейских компаний.

«Мы решительно настроены защищать экономические компании-операторы ЕС, занимающиеся законной деятельностью с Ираном, в соответствии с законодательством ЕС, а также резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», — отметили дипломаты.

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