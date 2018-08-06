Журавлёв: Отсутствие ж/д сообщения с РФ ударит по 3 млн гражданам Украины

Москва, , 14:23 — REGNUM В Госдуме осудили возможное прекращение Украиной железнодорожного сообщения с Россией — последствия ударят прежде всего по самой республике.

«Большинство пассажиров поездов, курсирующих между Украиной и Россией, — это сами украинцы. Которых работает в нашей стране, только по официальным данным, около трех миллионов», — отметил в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Парламентарий с сожалением констатировал, что «Украина все глубже заползает в раковину незалежности».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что власти Украины рассматривают возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией, заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.