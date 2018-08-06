В Екатеринбурге завершилась регистрация кандидатов на выборы в гордуму

Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM В Екатеринбурге завершилась регистрация кандидатов в депутаты городской думы VII созыва. По единому избирательному округу зарегистрированы представители семи партий и ещё 115 кандидатов по одномандатным округам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

По единому избирательному округу будут баллотироваться кандидаты от «Гражданской платформы», «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Российской партии пенсионеров за справедливость», «Справедливой России» и «Яблока».

По данным городского избиркома из 115 зарегистрированных по одномандатным округам кандидатов, 11 — самовыдвиженцы. Уточняется, что 25 претендентов не смогли преодолеть этап регистрации в качестве кандидатов, а ещё четверо сняли свои кандидатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о том, что региональному отделению партии «Коммунисты России» было отказано в регистрации кандидатов по единому округу, так как представленные подписи не прошли проверку.

Напомним, что выборы в городскую думу Екатеринбурга состоятся в единый день голосования 9 сентября.

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