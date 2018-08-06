Эксперт: заявления Киева по разрыву железнодорожного сообщения с РФ — пиар

Киев, , 14:19 — REGNUM Один из «чемпионов по пиару» — министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, говоря о разрыве железнодорожного сообщения с Россией, борется за своё политическое будущее после выборов, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом сообщает 6 августа RT.

По словам эксперта, заявление Омеляна «связано с выборами», поскольку министр — пятый по цитируемости чиновник в киевской власти.

«Для него это элемент борьбы за своё политическое будущее в местном парламенте, возможно, или в правительстве в следующем цикле. Это попытка разыграть патриотическую карту», — подчеркнул Бортник.

В то же время, по его мнению, не стоит сбрасывать со счетов возможность прекращения украинской стороной железнодорожного сообщения с РФ, поскольку «ход выборов будет требовать от праворадикальной части украинского политикума усиления антироссийских тезисов».

Как сообщало ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 6 августа заявил, что украинские власти обсуждают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

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