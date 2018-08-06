Понедельник, 6 Августа 2018 года
14:37:03 МСК

В Оренбуржье пытались ввезти крупную партию опасных персиков

Политика

20 тонн фруктов уничтожено

В Оренбуржье пытались ввезти крупную партию опасных персиков
Персики

Оренбург, 6 августа 2018, 14:17 — REGNUM  В Оренбургской области не допустили ввоз из Казахстана опасного продовольствия. Крупная партия персиков уничтожена на полигоне в Бузулуке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора.

Из Казахстана в Россию через оренбургско-казахстанский участок госграницы пытались провезти 20 тонн персиков. На маркировке в качестве страны происхождения был указан Узбекистан. При досмотре выяснилось, что продовольствие заражено насекомым-вредителем. Среди плодов персиков выявлены жизнеспособные личинки восточной плодожорки.

На ввоз продтоваров наложили запрет, а перевозчика привлекли к административной ответственности. Вся опасная продукция уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Стоит отметить, восточная плодожорка является опасным насекомым-вредителем. Оно уничтожает плоды и побеги почти всех плодовых культур. В районах распространения способно погубить от 50 до 100% урожая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Таможенный союз
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить