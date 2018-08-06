В Ираке к пожизненному заключению приговоры граждане Франции и ФРГ

Багдад, , 14:16 — REGNUM Суд Ирака приговорил 6 августа гражданку ФРГ и гражданина Франции к пожизненному заключению, признав их виновными в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает британское агентство Reuters.

Соответствующий приговор был зачитан в центральном уголовном суде Ирака. К пожизненному заключению за причастность к террористической группировке приговорили выходца из франции Ласена Аммара Гебуджа и гражданку ФРГ Надию Райнер Херманн.

Напомним, это уже не первый раз, когда граждане иностранных государств осуждаются в Ираке на пожизненное заключение за причастность к радикальной группировке. Так, в апреле нынешнего года к пожизненному заключению были проговорены две гражданки России. Всего же, по некоторым данным, в иракских тюрьмах находится до 50 россиянок.