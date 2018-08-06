Понедельник, 6 Августа 2018 года
14:36:27 МСК

В Ираке к пожизненному заключению приговоры граждане Франции и ФРГ

Политика

Их признали виновными в причастности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Багдад, 6 августа 2018, 14:16 — REGNUM  Суд Ирака приговорил 6 августа гражданку ФРГ и гражданина Франции к пожизненному заключению, признав их виновными в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает британское агентство Reuters.

Соответствующий приговор был зачитан в центральном уголовном суде Ирака. К пожизненному заключению за причастность к террористической группировке приговорили выходца из франции Ласена Аммара Гебуджа и гражданку ФРГ Надию Райнер Херманн.

Напомним, это уже не первый раз, когда граждане иностранных государств осуждаются в Ираке на пожизненное заключение за причастность к радикальной группировке. Так, в апреле нынешнего года к пожизненному заключению были проговорены две гражданки России. Всего же, по некоторым данным, в иракских тюрьмах находится до 50 россиянок.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить