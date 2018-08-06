«Яблоко» на выборах в Ярославле будет добивать «ПАРНАС»

Ярославль, , 14:02 — REGNUM Лидера ярославского отделения «Яблока» Олега Виноградова могут окончательно снять с выборов в Ярославскую областную думу. Иск об этом подал кандидат от «ПАРНАСа» Артем Балабаев, сын депутата облдумы Сергея Балабаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Ранее по искам «Коммунистов России» и ЛДПР суд снял партийный список «Яблока». Но кандидаты-одномандатники, в том числе и Виноградов, продолжили борьбу. Несмотря на идеологическую близость «Яблока» и «ПАРНАСа», на выборах в Ярославскую думу они вошли в конфликт. Виноградов считает, что его конкуренты действуют не самостоятельно, а выполняют заказ исполнительной власти.

Балабаев и «ПАРНАС» показали свое настоящее лицо. Они работают на губернатора области Дмитрия Миронова и московскую команду. Город маленький, мне уже передали, что губернатор меня сильно невзлюбил и есть прямое указание снять меня с выборов. Уж чем я напугал наших генералов — не знаю, но такая информация есть», — высказал свое мнение корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

Иск Балабаева о снятии Виноградова будет рассмотрен областным судом 8 августа.

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