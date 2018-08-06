Индонезия подняла вопрос о пальмовом масле на встрече АСЕАН – ЕС

Сингапур, , 13:43 — REGNUM Индонезийское правительство вновь подняло вопрос о пальмовом масле на встрече министров иностранных дел стран-членов Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза в Сингапуре, сообщает Antaranews.

«АСЕАН и Европейский союз, как две ведущие региональные организации в мире должны сотрудничать в продвижении принципов многосторонности и свободной торговли, включая предотвращение протекционизма», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

В ходе встречи индонезийская делегация заявила, что вопрос о пальмовом масле должен обсуждаться с умом, потому что он включает в себя средства к существованию более пяти миллионов фермеров в АСЕАН, которые зависят от индустрии пальмового масла.

«Пальмовое масло очень важно для поддержки наших усилий по улучшению жизни людей. Мы не можем обсуждать этот вопрос без учета элементов, связанных с достижением целей устойчивого развития», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезийское правительство пригласило Европейский союз совместно разработать стандарты для всех включенных растительных масел. Эту идею поддержал министр иностранных дел Малайзии Абдулла Шарифуддин, который также поднял вопрос о пальмовом масле на встрече министров иностранных дел стран-членов АСЕАН и Европейского союза.

Европейский союз является крупнейшим инвестором АСЕАН с объемом инвестиций 32,2 млрд долларов США. Между тем, объем торговли АСЕАН-Европейского союза в 2017 году достиг 257,4 млрд долларов США, что делает ЕС вторым по величине торговым партнером АСЕАН.