МИД Ирана: в изоляции оказался не Иран, а его противники

Тегеран, , 13:35 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохамад Джавад Зариф заявил 6 августа, что лидеры США, Саудовской Аравии и Израиля оказались в своей враждебности к Тегерану в изоляции, сообщает Agence France-Press.

С таким заявлением он выступил, после того как глава Государственного департамента США Майкл Помпео объявил о возвращении санкций против исламской республики.

«Сегодня весь мир объявил, что он не идет по следам политики США против Ирана», — отметил Зариф.

«Поговорите с кем угодно, в любой стране, и вам скажут, что [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, [президент США Дональд] Трамп и [наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед] бен Салман в изоляции оказались, а не Иран», — добавил он.

Несмотря на это, признал глава МИД Ирана, признал, давление США окажет негативное воздействие на экономику страны.

Напомним, в ЕС уже выразили свое сожаление относительно введения Вашингтоном санкций против исламской республики, а также заявили о том, что для защиты европейских компаний с 7 августа начинает действовать законодательство.