Китай с гиперзвуком «встраивается» на равных в мировую военную повестку

Москва, , 13:20 — REGNUM Сообщения об испытаниях в Китае гиперзвукового оружия создают впечатление, что Пекин хочет таким образом «вписаться» в международную военно-политическую информационную повестку в качестве государства, готового к любым «современным вызовам», считает организатор интернет-сообщества «Советский Космос», сотрудник ИА REGNUM Максим Цуканов.

Ранее газета Global Times сообщила о проведении первых в истории страны испытаний гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2, способного развивать скорость до 6 махов (свыше 7,1 тыс. км/ч). Их провела 3 августа Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий на полигоне на северо-западе страны.

Любопытно, что про звуковое оружие Китай заявляет не впервые. Еще в 2014 году в КНР представили гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат DF-ZF (WU-14), который так же был способен преодолевать современные и перспективные системы ПРО.

Есть все основания полагать, что заявления, сделанные в газете «Жэньминь жибао» экспертами, аффилированными с НОАК, делаются чтобы подтвердить собственные возможности на фоне обнародованных во время обращения президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сведений об отечественном гиперзвуковом оружии, а также заверений военного руководства США, что у них имеется аналогичное вооружение.

Создается впечатление, что КНР хочет таким образом «вписаться» в международную военно-политическую информационную повестку в качестве государства, готового к любым «современным вызовам». Впрочем, наличие гиперзвукового оружия в КНР не является новостью, ввиду анонсов, сделанных еще четыре года назад.

Гиперзвуковое ракетное вооружение является оружием XXI века, одним из элементов современной, высокотехнологической армии. Экспериментировать над гиперзвуковыми ракетами начали еще в СССР, например, 15-тонная советская крылатая ракета Х-90 была способна разгоняться до скорости гиперзвука, однако появление такого вида вооружения в мире приходится на 2010 год.

Пока подобной технологией обладают три мировые державы: Россия, Китай и США. Кроме того, Россия поделилась этой технологией с Индией в процессе разработки крылатой ракеты «БраМос».

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