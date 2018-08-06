Главы МИД ЕС «глубоко сожалеют» о введении санкций США против Ирана

Тегеран, , 13:11 — REGNUM Евросоюз «глубоко сожалеет» о решении США ввести с 7 августа санкции против Ирана, в связи с чем в силу вступает закон о защите европейских компаний, работающих с исламской республикой, заявили 6 августа главы МИД ряда стран ЕС, сообщает французское издание Le Figaro.

Соответствующее заявление подписали министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини.

«Мы решительно настроены защищать экономические компании-операторы ЕС, занимающиеся законной деятельностью с Ираном, в соответствии с законодательством ЕС, а также резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», — отметили дипломаты.

«Мы ожидаем, что Иран продолжит полную имплементацию всех своих обязательств в рамках СВПД», — добавили они, имея в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — подписанную в 2015 году ядерную сделку с Тегераном.

Главы МИД ЕС подчеркнули также, что другие стороны СВПД — Россия и Китай — также привержены сотрудничеству с Ираном, в том числе в области импорта его энергоносителей.

Напомним, ранее глава Государственного департамента США Майкл Помпео заявил о восстановлении санкций в отношении Ирана.

Читайте развитие сюжета: Как Брюссель ответит Вашингтону на возобновление санкций против Ирана?