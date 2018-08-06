Понедельник, 6 Августа 2018 года
14:40:25 МСК

Партия Марин Ле Пен пытается отменить замораживание 2 млн евро

Политика

Решение о замораживании дотаций станет «смертным приговором» для партии

Париж, 6 августа 2018, 13:08 — REGNUM  В этот понедельник, 6 августа, судьи апелляционного суда Франции рассмотрят просьбу стороны Марин Ле Пен о том, чтобы отменить замораживание 2 миллиона евро, передает RFI.

Напомним, что судьи Клэр Тэпаут и Рено Ван Руимбеке решили временно заморозить государственные дотации партии Национальное объединение. Уголовное расследование за «нарушение доверия» и «организованное мошенничество» ведется в отношении партии Марин Ле Пен.

Решение о замораживании пожертвований станет «смертным приговором» для партии. Каждый год государство выплачивает партии Национальное объединение 4 млн евро. Это количество пропорционально количеству голосов, отданных во время выборов. Половина суммы была замороженасудьями в июле 2018 года, а другая половина не будет выплачена в ближайшем будущем.

Финансовое положение партии в тяжелом состоянии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить