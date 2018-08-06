Партия Марин Ле Пен пытается отменить замораживание 2 млн евро

Париж, , 13:08 — REGNUM В этот понедельник, 6 августа, судьи апелляционного суда Франции рассмотрят просьбу стороны Марин Ле Пен о том, чтобы отменить замораживание 2 миллиона евро, передает RFI.

Напомним, что судьи Клэр Тэпаут и Рено Ван Руимбеке решили временно заморозить государственные дотации партии Национальное объединение. Уголовное расследование за «нарушение доверия» и «организованное мошенничество» ведется в отношении партии Марин Ле Пен.

Решение о замораживании пожертвований станет «смертным приговором» для партии. Каждый год государство выплачивает партии Национальное объединение 4 млн евро. Это количество пропорционально количеству голосов, отданных во время выборов. Половина суммы была замороженасудьями в июле 2018 года, а другая половина не будет выплачена в ближайшем будущем.

Финансовое положение партии в тяжелом состоянии.