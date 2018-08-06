Подготовка к выборам главы Оренбуржья: финансирование и кандидаты

Оренбург, , 13:02 — REGNUM В Оренбургской области на проведение выборов губернатора, которые запланированы на 2019 год, могут выделить примерно 300 млн рублей. Кроме того, рассматривается возможность привлечения комплексов автоматической обработки бюллетеней из других регионов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Оренбуржья Александр Нальвадов.

Стоит отметить, что на выборы президента России в 2018 году из федерального бюджета Оренбургской области выделялось 190 млн рублей. По словам Нальвадова, окончательно проведение выборов в регионе оценят до конца августа.

Если Оренбуржье решит привлечь КОИБы из других субъектов России, то это может сказаться на объёмах финансирования. Потребуется дополнительное тестирование, а также дополнительные расходные материалы, а также финансирование обслуживание комплексов.

Напомним, что губернаторские полномочия Юрия Берга истекают осенью 2019 года. В 2014 году на пост первого лица области восемь кандидатов, но с дистанции сошли трое и регистрацию прошли только пять человек. Скандал разгорелся вокруг единого кандидата от оппозиции Сергея Катасонова (ЛДПР), которого партия сняла с выборов. Юрий Берг набрал 80,28% голосов и одержал победу.

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Не исключено, что Юрий Берг будет участвовать и в выборах 2019 года. Пока официальных заявлений нет. Однако местные эксперты считают, что в регионе уже началась предвыборная борьба. В числе признаков называют пристальный интерес силовиков к членам правительства области. Так, в настоящее время под арестом находится министр сельского хозяйства Михаил Маслов, витают слухи об особом внимании силовиков к министру образования Вячеславу Лабузову. Летом появились разговоры об обысках у губернаторы, но оказались дезинформацией.

В числе потенциальных претендентов на пост губернатора, в частности, называли вице-спикера заксобрания Оренбургской области Олега Димова, руководителя аппарата губернатора и правительства региона Дмитрий Кулагин, депутат Государственной думы и координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенёв. Также ходили слухи о том, что главой региона может стать силовик из Ленинградской области. По мнению экспертов, в связи с кусом на омоложение губернаторского корпуса в России в Оренбургской область главой может стать варяг, а предвыборные процессы активизируются после избирательной кампании 2018 года. В сентябре в области пройдут депутатов муниципального уровня.

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