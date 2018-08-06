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В Литве чиновники пройдут симулятор поведения после взрыва ядерной бомбы

Политика

МВД Литвы утверждает, что речь идёт о командных учениях при взрыве радиоактивных зарядов, которые могут совершить террористы, а не об оружии массового поражения

Вильнюс, 6 августа 2018, 12:54 — REGNUM  МВД Литвы в сентябре 2018 года проведёт среди руководящего состава учения, в которых будет симулироваться взрыв устройства с последующем загрязнением окружающей среды радиацией. МВД Литвы объявило, что такие учения пройдёт 6 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 августа.

Эти учения — не полевые, их цель — проверить поведения и очерёдность действий должностных лиц в условиях крупномасштабного ЧП. При этом, глава МВД Эймутис Мисюнас утверждает, что опасность взрыва радиоактивной бомбы существует со стороны международного терроризма. «Мы видим ситуацию в европейских странах, поэтому хотим посмотреть, как все учреждения координируют свою деятельность», — сказал он агентству BNS Мисюнас, рассуждая, что «от джихадистов за последние несколько лет в Европе погибло несколько сотен человек».

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Милитаризация Прибалтики
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