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«Шалтай-Болтай» на свободе: лидера хакеров выпустили из под стражи

Политика

Хакеры группировки были уличены во взломе и перепродаже переписки известных личностей

«Шалтай-Болтай» на свободе: лидера хакеров выпустили из под стражи
Colin
С оружием в руках

Москва, 6 августа 2018, 12:43 — REGNUM  После отбытия срока наказания на свободу вышел главарь хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, об этом сообщил РБК его адвокат Руслан Коблев.

По словам юриста, его подзащитного «освободили в пятницу 3 августа, засчитав по новым правилам срок содержания под стражей в ходе следствия». Следует отметить, что хакеры группировки, по сведениям издания, были уличены во взломе и перепродаже переписки известных личностей.

Отмечается, что от деятельности киберпреступников пострадали глава правительства РФ Дмитрий Медведев, его пресс-секретарь Наталья Тимакова, экс-вице-премьер Аркадий Дворкович и другие лица.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка российских хакеров «Шалтай-Болтай», зарабатывала себе на жизнь, выкладывая в интернет компрометирующую информацию о деятельности российских чиновников и связанных с ними бизнесменов.

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