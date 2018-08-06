Мальдивы, эротика, дерибан: эксперт объяснил попытку ввести цензуру в Раде

Киев, , 12:38 — REGNUM На Украине эксперты и политики обсуждают инициативу председателя регламентного комитета Рады, депутата от «Народного фронта» Павла Пинзеника изымать у журналистов фото и видео, на которых запечатлены депутаты.

«Регламентный комитет ВР «устал бороться с журналисткой настойчивостью». Подумал, подумал и придумал: если депутат не давал согласия, чтобы его снимали в Верховной раде, то такое фото и видео нужно изымать. Такое бредовое новшество подмахнул первый замглавы комитета Павел Пинзеник», — комментирует ситуацию эксперт, Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что здание Рады — это в принципе публичное место, где закон разрешает делать фото‑ и видеосъемку.

«Если мне не изменяет память, согласно действующему законодательству, фото‑ и видеосъемка в публичных местах разрешена. Тогда получается, Верховная рада не публичное место? Исходя из этого, нужно принять соответствующий документ, в котором указывается, что она принадлежит 450 депутатам. Или их небольшому количеству. А лучше создать закрытое акционерное общество… Как минимум это будет честно», — иронизирует Разумков.

Вместе с тем он признал, что в Раду под видом журналистов время от времени проникают посторонние люди.

«Единственный реальный аргумент, который привели народные депутаты за принятие этого закона, — это то, что не все аккредитованные журналисты, попавшие в парламент, являются таковыми. Среди них есть, например, публика, которая далека от журналистики, как я от балета. Но всё остальное, о чём говорят народные избранники, полная ерунда. Просто кто-то из нардепов, видимо, не очень хочет, чтобы журналисты узнавали, когда они будут бронировать отель на Мальдивах, или обсуждать в переписке «дерибан» бюджета, или им не очень хочется отвечать на неудобные вопросы», — добавил эксперт.

В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что председатель регламентного комитета Пинзеник сознательно занимает неправовую позицию относительно ввода ограничений для журналистов. Он напомнил, что, заходя в помещение Верховной рады, депутат становится публичным лицом в публичном пространстве, а журналист не должен ни представляться, ни спрашивать разрешения на осуществление любой информационной деятельности. Как сообщало ИА REGNUM, ранее регламентный комитет Верховной рады поддержал идею ограничить передвижение журналистов по зданию парламента, отведя им отдельное помещение. Кроме того, в комитете предлагают изымать у представителей СМИ видеозаписи, на которых есть депутаты, которые лично не давали своего разрешения на съемку или же просто против нее возражали. Примечательно, что в апреле 2018 года председателя регламентного комитета, депутата от «Народного фронта» Павла Пинзеника журналисты поймали за просмотром эротических фотографий на рабочем месте.

Также в июле Пинзеник попал в еще один скандал на митинге автомобилистов в Киеве, после чего заявил, что митингующие хотели повесить его на ближайшем дереве.