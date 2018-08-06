Украинских морпехов на учениях «стандартизуют» по образцу НАТО

Киев, , 12:12 — REGNUM В рамках военных учений НАТО Noble Partner 2018, проходящих на территории Грузии, украинские морские пехотинцы отработают совершенствование навыков и выполнение задач по стандартам Североатлантического альянса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Целью мероприятия является совершенствование навыков и умений выполнения задач по стандартам НАТО вместе с военнослужащими стран-партнеров и стран-членов альянса», — говорится в сообщении пресс-службы.

В военном ведомстве Украины отметили, что в ходе манёвров будут отработаны в том числе и «захват населенного пункта и зачистка зданий после высадки из вертолетов».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Армения примет участие в учениях «Достойный партнер — 2018» (Noble Partner — 2018) в Грузии группой в составе из четырёх офицеров.

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