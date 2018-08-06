В Грузии отметят 10-летие августовской войны дискусией о мирной политике

Тбилиси, , 11:59 — REGNUM В связи с отмечаемым в этом году десятилетием августовской войны в Тбилиси состоится дискуссия за круглым столом, на которой будут подведены итоги прошедшего периода, а также рассмотрена мирная политика правительства Грузии по урегулированию конфликта. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили.

По его информации, в преддверии августовских мероприятий в Тбилиси прибудут министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и вице-премьер Украины, которые своим участием выразят Грузии твердую поддержку.

«Прибытие в Грузию на 10-летие августовской войны высокопоставленных гостей из дружественных стран — это очередное выражение поддержки и демонстрация солидарности мирового сообщества в отношении Грузии. Несмотря на прошедшие 10 лет оккупации именно благодаря этой поддержке мирового сообщества Грузии удалось достичь значительных успехов в демократическом развитии. Этот визит — твердое заявление, что мировое сообщество не смирится с оккупацией и агрессией», — заявил Вахтанг Махароблишвили.

Как известно, грузинская сторона обвиняет Россию в «развязывании августовской войны 2008 года» и «оккупации» собственных территорий. Между тем, по отчетам Совета Европы за тот период, а также согласно заключению комиссии ЕС по изучению событий августа 2008 года под руководством Хайди Тальявини, войну против Южной Осетии начала Грузия. «Оккупацией» грузинских территорий официальный Тбилиси и Запад называют последовавшее за военными действиями августа 2008 года признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии и требуют от нее отзыва собственного решения.