Арестованный челябинский депутат выпущен из СИЗО

Челябинск, , 11:54 — REGNUM В Челябинске арестованный весной депутат горсобрания Миасса Николай Рындин выпущен из СИЗО. Суд отправил его под домашний арест.

Депутата обвиняют в коррупционном преступлении. Более мягкую меру пресечения запросил следователь. Ходатайство было удовлетворено.

Под домашним арестом Рындин пробудет до конца августа.

Отметим, Миасс погряз в скандалах. А бывший его мэр Геннадий Васьков находится в СИЗО. Также под уголовными статьями оказались и некоторые другие известные в городе люди.