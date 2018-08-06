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Арестованный челябинский депутат выпущен из СИЗО

Политика

Под домашний арест

Челябинск, 6 августа 2018, 11:54 — REGNUM  В Челябинске арестованный весной депутат горсобрания Миасса Николай Рындин выпущен из СИЗО. Суд отправил его под домашний арест.

Депутата обвиняют в коррупционном преступлении. Более мягкую меру пресечения запросил следователь. Ходатайство было удовлетворено.

Под домашним арестом Рындин пробудет до конца августа.

Отметим, Миасс погряз в скандалах. А бывший его мэр Геннадий Васьков находится в СИЗО. Также под уголовными статьями оказались и некоторые другие известные в городе люди.

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Коррупция и борьба с ней
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