Киев, , 11:52 — REGNUM ЕС будет заниматься «патронажем» городов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), когда их захватят ВСУ, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 6 августа «112 Украина».

По его словам, задача ЕС будет состоять в том, чтобы помогать развитию некоторых городов и районов ДНР и ЛНР. Порошенко отметил, что со стороны ЕС подобный «патронаж» также был одобрен.

Напомним, Украина и независимые республики Донбасса дважды подписывали Минские соглашения, которые обязывают обе стороны прекратить огонь и начать мирное урегулирование конфликта. Однако киевская хунта демонстративно игнорирует договоренности при молчаливом одобрении западных «партнеров».

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