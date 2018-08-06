С выборов в Яроблдуму сняли Сергея Хабибулина

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:37 — REGNUM Кандидата в депутаты Ярославской областной думы от «Справедливой России» Сергея Хабибулина суд снял с выборов по одномандатному избирательному округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам кандидат.

Судебное заседание состоялось 3 августа, иск подал кандидат от «Коммунистов России».

Нашли формальные ошибки в сданных документах. Например, не заверена копия диплома о высшем образовании. Но я приносил в комиссию сам диплом. Или не предоставлены документы на электронном носителе. Это бредятина. Все эти правила придуманы для того, чтобы снимать с выборов неугодных кандидатов. Я лидировал по данным соцопросов, и им ничего не оставалось делать, кроме как меня снимать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Хабибулин.

На прошлых выборах в облдуму Хабибулина также снимали в связи с нарушениями в документах. Между тем он продолжит участвовать в выборах как кандидат по списку «Справедливой России». Хабибулин намерен обжаловать решение областного суда в Верховном суде.

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