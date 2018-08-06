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Оппозиция Венесуэлы сомневается в правдивости покушения на Мадуро

Политика

Официальные западные СМИ распространяют сомнения оппозиционеров

Оппозиция Венесуэлы сомневается в правдивости покушения на Мадуро
Иллюстрация: Government of Venezuela
Николас Мадуро

Каракас, 6 августа 2018, 11:32 — REGNUM  Западные средства массовой информации сомневаются в официальной версии покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявленной Каракасом. 6 августа австрийская газета Kurier приводит слова лидера оппозиционной партии Венесуэлы «Широкий фронт» Никмера Эванса.

«Мы предупреждаем, что это запутанное событие может использоваться как предлог для отмены конституционного права людей протестовать», — сказал Эванс. По его словам, инцидент открывает двери для углубления репрессий.

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Оппозиция ссылается на заявление пожарных, которые предположили, что за покушение был принят взрыв газа в одном из близлежащих зданий. Как сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы возложили ответственность за покушение на Мадуро 4 августа на Колумбию и США.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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