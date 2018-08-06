«Нападут с 4 направлений»: На Украине опять обсуждают «вторжение» России

Киев, , 11:27 — REGNUM «Российская Федерация действительно может совершить военное вторжение на Украину, причем сразу с четырех направлений — из Крыма, Приднестровья, Белоруссии и всего участка российско-украинской границы». Данное утверждение сегодня, 6 августа, обсуждалось с военными экспертами в эфире одного из украинских телеканалов.

Кандидат политических наук, военный эксперт Сергей Джердж заявил, что фактически Россия окружает Украину со всех сторон.

«Надо обратить внимание на то, что на границе с Украиной расположены войска первой линии, но есть еще резервы, которые расположены дальше. Это также войска, которые ориентированы на возможный театр военных действий. Для Украины есть серьезная угроза. Нам нельзя об этом забывать», — призвал Джердж.

По его словам, в заявлениях секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александра Турчинова о том, что Россия может открыто напасть на Украину, нет никакого популизма. Эксперт считает, что Киев должен быть готов отразить возможные атаки сразу с нескольких направлений.

«Тут нет популизма, даже если вторжения не будет. Мы это (вторжение — ред.) предупреждаем, озвучивая такие сценарии. Таким образом, мы как-то влияем на эту позицию», — добавил Джердж.

Он также считает, что концентрация российских войск на границе с Украиной и военные провокации повлияют на ход украинских выборов в 2019 году.

«Это (концентрация российских войск на границе с Украиной — ред.) сильный фактор дополнительного давления. Плюс применяются диверсанты и агенты, которые дестабилизируют обстановку на Украине. Эти группировки могут самостоятельно работать на дестабилизацию в тех регионах, которые находятся вблизи этих войск», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля секретарь СНБОУ Турчинов в очередной раз заявил, что Россия концентрирует войска на восточной и южной границе с Украиной, якобы для прямого военного нападения.

«Россия не снимает с повестки дня военную форму давления на наше государство. Мы должны быть постоянно готовыми к отражению любых военных провокаций… РФ будет пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов, но нельзя исключать и военной агрессии в случае, когда они увидят, что другие формы не дают результата», — считает Турчинов.