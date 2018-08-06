Вашингтону советуют снять санкции против КНДР

Пхеньян, , 11:23 — REGNUM Властям США нужно снять ограничительные меры с Северной Кореи для улучшения двусторонних отношений. Об этом, как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), говорится в сообщении газеты «Нодон синмун».

Издание отмечает, что Пхеньян завершил демонтаж ядерного полигона и перестал проводить ядерные испытания, однако Вашингтон пытается усилить давление на руководство Северной Кореи.

В сообщении газеты говорится, что санкции США против КНДР могут отрицательно сказаться на налаживании отношений между двумя странами.

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа глава МИД КНДР Ли Ён Хо призвал международное сообщество оказать его стране экономическую помощь в ответ на шаги Пхеньяна по ядерному разоружению.

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