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Вашингтону советуют снять санкции против КНДР

Политика

Санкции США против КНДР могут отрицательно сказаться на налаживании отношений между двумя странами

Пхеньян, 6 августа 2018, 11:23 — REGNUM  Властям США нужно снять ограничительные меры с Северной Кореи для улучшения двусторонних отношений. Об этом, как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), говорится в сообщении газеты «Нодон синмун».

Издание отмечает, что Пхеньян завершил демонтаж ядерного полигона и перестал проводить ядерные испытания, однако Вашингтон пытается усилить давление на руководство Северной Кореи.

В сообщении газеты говорится, что санкции США против КНДР могут отрицательно сказаться на налаживании отношений между двумя странами.

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа глава МИД КНДР Ли Ён Хо призвал международное сообщество оказать его стране экономическую помощь в ответ на шаги Пхеньяна по ядерному разоружению.

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США и КНДР
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