Китайский гиперзвук заставит США отказаться от «решительного давления»

Москва, , 11:22 — REGNUM Официальным сообщениям о первом успешном испытании китайского гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2 можно верить или не верить. Но в любом случае это свидетельство интенсивных работ в данном направлении, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Гиперзвуковое оружие в наше время является примерно тем же, чем была атомная бомба во второй половине ХХ века. Наличие в арсенале страны «гиперзвука», пусть даже и на стадии тестирования, означает способность державы гарантированно ответить любому «исключительному гегемону», если он попытается решать свои проблемы военным путем.

На данный момент Китай заявил об успешных испытаниях гиперзвукового аппарата, и даже в официальных СМИ поясняется, что работа по созданию этого оружия далека от полного завершения.

Фактически это означает то, что мир становится все более многополярным и ни о каком «решительном давлении» кого-либо на Китай речи быть уже не может. А это значит, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет меняться всё, что зависит от соотношения военно-технических факторов.

Проще говоря, Вашингтону придется «подвинуться» и вспомнить о методах адекватной политики и общепринятой дипломатии.

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