Многоходовка «Родины» отразится на результате выборов в Якутии?

Якутск, , 11:21 — REGNUM Резонансный отзыв с выборов в главы Якутска партией «Родина» своего кандидата, депутата Госсобрания Владимира Фёдорова, который был главным конкурентом кандидата-единоросса, до сих пор продолжает активно обсуждаться жителями республики. Фёдорова изначально хотели снять и, возможно, подставили, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, назвав действия «Родины» многоходовкой. Причиной таких действий эксперт считает намерение врио главы республики Айсена Николаева утвердиться в регионе и показать, кто в доме хозяин.

Читайте также: «Родина» передумала: конкурент кандидата ЕР в главы Якутска снят с выборов

«Это было ожидаемо, — говорит Андрей Данилов о снятии с выборов Владимира Фёдорова. — Айсен Николаев начал сразу жёстко утверждаться в роли лидера чисто психологически, начал пертурбации, увольнения, перестановки в правительстве Якутии, и теперь он продолжает показывать, кто действительно в доме хозяин. Такие жёсткие меры должны всем дать понять, что он пришёл всерьёз и надолго, и не потерпит инакомыслия».

«Владимиру Фёдорову не следовало идти от «Родины», потому что она всё время обслуживала интересы «Единой России». Лидер регионального отделения этой партии Алексей Лаптев одновременно руководит движением «Ураанхай», которое в неплохих отношениях с руководством республики. Возможно, Фёдорова изначально хотели снять и, наверное, подставили. Такая многоходовочка вполне могла быть. Какие преференции получили «Родина» и её лидер, об этом история умалчивает», — также подчеркнул политолог.

Аргументацию партии, сначала выдвинувшей, а затем снявшей Владимира Фёдорова с выборов, Андрей Данилов считает странной: якобы кандидат отстранился от партийных дел и, в то же время он не является членом партии. Причиной отзыва Владимира Фёдорова политолог называет его хороший результат на выборах мэра Якутска в 2012 году. Эксперт также напоминает, что Фёдоров не стал мешать Айсену Николаеву в 2017 году выдвигаться в мэры.

Читайте также: К борьбе за кресло главы Якутска допущены девять человек

Последствиями отзыва Фёдорова политолог видит снижение явки (по его прогнозу — чуть более 40% и не больше 50%, «если народ не будут сгонять»). При этом эксперт уверен, что столь жёсткая ситуация с отзывом Владимира Фёдорова «Родиной» отразится и на рейтинге Айсена Николаева, и на проценте голосов, отданных на грядущих выборах за «Единую Россию» и её кандидатов.

«Теперь электорат Фёдорова, который у нас в городе и республике неплохой, пойдёт голосовать за кандидатов от других партий, лишь бы не за «Единую Россию», — предполагает Андрей Данилов. — Кроме того, народ довольно-таки апатичен, люди думают, что всё уже решено и понятно, кто победит, и это не может не отразиться на явке».

Тем временем политолог и журналист Виталий Обедин опубликовал фото пакта о гарантированном участии в выборах, подписанного Владимиром Фёдоровым, руководителем регионального отделения «Родины» Алексеем Лаптевыми другими представителями этой партии.

«Мы гарантируем своё участие в кампании — личное и финансовое — до конца, до 9 сентября 2018 года. Мы не отказываемся от принятых обязательств, не отзываем свои кандидатуры и подписи, не ведём закулисных переговоров с оппонентами. Принципиальные решения мы принимаем коллегиально, не поддаемся давлению и угрозам», — говорилось в подписанном сторонами соглашении.

«У этого документа нет юридической силы. Это просто мужское слово, которое дали друг другу при свидетелях пять человек, — подчеркнул политолог. — Я не знаю, кто захочет после такого иметь дело с этой партией и этими людьми».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Виталия Обедина именно кандидатура Владимира Фёдорва делала выборы в главы Якутска напряжёнными и конкурентными. Сам отозванный «Родиной» кандидат намерен провести митинги против произвола властей.

«Я рассматриваю это как провокацию, меня об этом не уведомляли, я об этом не знал, — заявлял Владимир Фёдоров «Якутия.инфо». — При этом это, скорее всего, договорённости с руководством Якутии. С этой позицией я не согласен, поскольку это ставит под вопрос легитимность выборов в Якутске. Считаю, что такие неправомерные действия и акции, направленные на устранение реального кандидата на должность главы города, являются беззаконием, с которым нужно бороться».

Читайте также: Власть в Якутске «не должна передаваться, как надкушенный бутерброд»