Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября в США

Кабул, , 11:02 — REGNUM Сын лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена — Хамза бен Ладен — женился на дочери одного из исполнителей терактов 11 сентября 2001 года в США Мухаммеда Атты, сообщает The Guardian.

По данным издания, свадьба прошла в Афганистане, при этом имя невесты не сообщается. Отмечается, что Атта перед терактом 11 сентября угнал самолет и протаранил им одну из башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Также сообщается, что Хамза бен Ладен является одним из лидеров террористической организации и намерен «отомстить» за смерть своего отца.

Напомним, ответственность за теракт 11 сентября 2001 года взяла на себя «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сам лидер группировки Усама бен Ладен был убит в ходе операции спецназа США в Пакистане 2 мая 2011 года.

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