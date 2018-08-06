«Миллионы проходят мимо!»: Украина вновь обсуждает легализацию проституции

Киев, , 11:00 — REGNUM На украинском телевидении вновь обсуждается возможная легализация проституции в стране, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 августа.

Напомним, данный вопрос актуализировался после государственного переворота — — 2014 и прихода к власти т.н. «лидеров майдана». В 2015 году ряд депутатов Рады и чиновников МВД выступили за легализацию проституции. В частности, тогда депутат, а сейчас генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял:

«Да (за легализацию), потому что это делает невозможным колоссальный теневой бизнес и преступность, которые живут за счет нелегальной проституции».

В сентябре 2015 года в Раде был зарегистрировал проект закона «о регулировании проституции и деятельности секс-заведений», однако дальнейшего хода инициатива в тот момент не получила.

Сейчас дискуссия по этому вопросу состоялась на украинском телеканале «Прямой».

"Я абсолютно «за» (легализацию проституции — ред.), из-за того, что среди женщин преобладает мнение. Дозвонившиеся в эфир говорили: «Дайте нам право работать». Другое дело урегулировать это право, сделать так, чтобы все проходило цивилизованным способом. Это большая работа, но я принципиально «за», — сказал, в частности, журналист и общественный деятель Слава Варда.

Он признал, что на Украине нет точной статистики занятых в секс-индустрии людей, поскольку на сегодня такая деятельность незаконна.

«В 2010 году Международный альянс ВИЧ/СПИД в Украине назвал цифру в 80 тыс. (занятых в секс-индустрии — ред.). В 2012 году исследование проводил Украинский институт социальных исследований им. Яременко. Оно показало, что интимные услуги предоставляет около 50 тыс. людей. Но представители секс-индустрии считают такие цифры некорректными», — рассказал Варда.

Кроме того, присутствующие на программе эксперты также поддержали легализацию секс-индустрии.

Сексолог Александр Иванов заявил следующее:

«Этот процесс, этот вид деятельности существует всегда… Закрывать на него глаза это все равно, что закрывать глаза на алкоголь. Давайте его запретим. Чем это закончилось в 1986 году? Было очень плачевно. Люди травились гуталином, намазывали на хлеб и ели. Явление существует, оно обязано быть легализовано».

Также в студии присутствовала юрист, основатель проекта «Секс и право» Евгения Колько:

«В мире существует несколько подходов для урегулирования вопроса проституции. Первый подход — полная декриминализация, т. е. отмена административных штрафов для секс-работников и полная отмена для тех, кто организовывает этот бизнес. Следующий подход — легализация. Государство берет на себя обязанность урегулировать эту сферу. К примеру, в некоторых странах выдают лицензии на занятие проституцией. Третий путь решения проблемы — шведская модель. В Швеции в 1999 году принят закон, который отменил штрафы для секс-работников. Стали наказывать тех, кто покупает эти услуги… За 10 лет действия этого закона спрос на услуги упал, снизилось количество насилия над секс-работниками… Миллионы гривен (эксперт не уточнила, за какой период — ред.) проходит мимо бюджета Украины… Они оседают в карманах тех, кто нелегально «крышует» этот бизнес», — заявила она.

ИА REGNUM напоминает, что на сегодня на Украине проституция считается административным правонарушением и наказывается лишь штрафом. При этом за сутенерство и содержание домов разврата предусмотрена криминальная ответственность.

Согласно официальным данным, за 2017 год Нацполиция Украины задержала за занятие проституцией 1101 человека, из них 15 — несовершеннолетних. При этом было выписано около 500 штрафов на сумму 91 тыс. грн (3370 долл). Из них было уплачено только 12 тыс. грн (менее 500 долл).